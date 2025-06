Mostra d' arte e discussione sul Medioevo nell' ex convento delle Scuole Pie

Immergiti in un affascinante viaggio nel Medioevo con la mostra d'arte e il dibattito storico organizzati nell'ex Convento delle Scuole Pie di Brindisi. Un'occasione unica per scoprire i segreti di un'epoca ricca di misteri e innovazioni, arricchita da confronti stimolanti e opere d'arte suggestive. Non perdere questo appuntamento imperdibile della rassegna “Chiostro D'Estate - Pagine Erranti”: un pomeriggio di cultura che aprirà nuove prospettive sul passato.

Un nuovo appuntamento della rassegna culturale estiva "Chiostro D'Estate - Pagine Erranti" è in programma a Brindisi, proponendo un pomeriggio di arte e approfondimento storico. L'evento, che si terrà martedì 24 giugno alle ore 18:30 presso il Chiostro dell'ex Convento delle Scuole Pie, in via.

