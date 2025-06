Mosca | Usa viola diritto internazionale

La Russia condanna fermamente le recenti azioni militari degli Stati Uniti e dei loro alleati, che hanno violato il diritto internazionale e la sovranità di uno Stato sovrano. Questi attacchi missilistici e con bombe rappresentano una grave minaccia alla stabilità globale e agli sforzi diplomatici. La comunità internazionale deve ribadire l'importanza del rispetto delle norme e delle risoluzioni delle Nazioni Unite per garantire un mondo più sicuro e giusto per tutti.

14.10 "La decisione irresponsabile di effettuare attacchi missilistici e con bombe sul territorio di uno Stato sovrano, a prescindere dalle argomentazioni utilizzate per giustificarla, è una grave violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che in precedenza aveva definito tali azioni inaccettabili senza mezzi termini". Così la Russia condanna fermamente gli attacchi Usa contro i 3 impianti nucleari in Iran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Spagna chiede di buttar fuori Israele dall’Eurovision, Sánchez contro Netanyahu: «Viola il diritto internazionale come Putin» – Il video - Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha chiesto di escludere Israele dall’Eurovision, accusando il Paese di violare il diritto internazionale, come già fatto da altri leader come Netanyahu.

TEATRO DELL'ASSURDO Mosca sottolinea che l’attacco israeliano viola la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. “La comunità internazionale non può restare indifferente di fronte a simili crimini che distruggono la pace e minano la sicurezza regi Vai su Facebook

Iran-Israele, con chi sta Putin? Perché Mosca difende Teheran, ma non troppo; Mosca, 'l'attacco a Beirut viola il diritto internazionale'; Putin e Guterres faccia a faccia.

Iran, da Mosca: “Stati Uniti irresponsabili, il raid è una palese violazione del diritto internazionale” - Particolare preoccupazione, secondo Mosca, riguarda "i danni arrecati al regime globale di non proliferazione nucleare" ... Secondo msn.com

La Russia condanna gli attacchi Usa in Iran “Violato il diritto internazionale” - La Russia condanna con veemenza gli attacchi Usa in Iran "Violato il diritto internazionale, decisione irresponsabile" ... Da msn.com