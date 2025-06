Morto nella notte ragazzo di 17 anni il suo scooter contro un’auto

Tragedia nella notte a Pontedera: un ragazzo di 17 anni perde la vita in un terribile incidente tra scooter e auto. Un impatto devastante, che ha lasciato tutti senza parole, si è consumato poco prima delle 3 di questa notte. Le cause sono ancora da chiarire, ma il dolore per questa perdita improvvisa scuote la comunità . La notizia in...

Pontedera, 22 giugno 2025 – Un impatto tremendo, violentissimo che non ha lasciato scampo a un ragazzo di 17 anni morto dopo lo scontro con un’ auto. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter quando, poco prima delle 3 di questa notte, 22 giugno, per cause in corso di accertamento è stato travolto dall’auto. Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto nella notte ragazzo di 17 anni, il suo scooter contro un’auto

