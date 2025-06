Morto l' ex agente segreto Francesco Pazienza fu protagonista degli scandali più famosi degli anni Ottanta

L’ex agente segreto francese Francesco Pazienza è stato protagonista di alcuni degli scandali più chiacchierati degli anni Ottanta, tra cui il crac del Banco Ambrosiano e un depistaggio nelle indagini sulla strage di Bologna. La sua figura controversa ha lasciato un’impronta indelebile nella storia italiana, svelando intrecci di potere e misteri irrisolti. Scopriamo insieme i dettagli di questa complessa vicenda che ancora oggi affascina e inquieta.

Fu condannato per il crac del Banco Ambrosiano e per aver orchestrato un depistaggio nelle indagini sulla strage di Bologna. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Morto l'ex agente segreto Francesco Pazienza, fu protagonista degli scandali più famosi degli anni Ottanta

In questa notizia si parla di: morto - agente - segreto - francesco

Morto Francesco Pazienza, ex agente segreto del Sismi legato ai grandi misteri d’Italia - La scomparsa di Francesco Pazienza, ex agente segreto del Sismi e protagonista di numerosi intrecci misteriosi nella storia italiana, apre un'ultima pagina su un passato ricco di enigmi e ombre.

E' morto Francesco Pazienza, ex agente segreto al centro dei misteri degli anni '80 Vai su X

È morto l'ex agente segreto e faccendiere Francesco Pazienza, protagonista di tanti misteri italiani dalla P2 al super Sismi. #ANSA Vai su Facebook

È morto l'ex agente segreto Francesco Pazienza, coinvolto in vari casi della cosiddetta “strategia della tensione”; È morto l'ex agente segreto e faccendiere Francesco Pazienza; Morto Francesco Pazienza, agente segreto al centro degli scandali degli anni '80.

Francesco Pazienza, è morto l'ex agente segreto e faccendiere coinvolto in vari indagini e misteri italiani - L'ex agente segreto del Servizio informazioni e sicurezza militare (Sismi) e faccendiere Francesco Pazienza è morto all'ospedale di Sarzana (La Spezia) all'età di 79 anni. Si legge su msn.com

È morto l’ex agente segreto Francesco Pazienza, coinvolto in vari casi della cosiddetta “strategia della tensione” - È morto a 79 anni Francesco Pazienza, ex agente segreto italiano conosciuto soprattutto per il suo coinvolgimento in alcuni dei casi più noti dell’ultimo periodo della cosiddetta “ strategia della ten ... Lo riporta ilpost.it