Morto il bimbo di 4 anni caduto nella piscina di un parco acquatico venerdì scorso

Un incidente tragedico ha colpito una famiglia a Castrezzato, Brescia: un bambino di soli 4 anni, caduto nella piscina di un parco acquatico, ha perso la vita nonostante i tentativi di salvarlo. Un momento di distrazione si è trasformato in una tragedia immensa, ricordandoci quanto sia fondamentale la massima attenzione in ambienti di svago e divertimento. La sicurezza dei nostri piccoli deve restare sempre una priorità assoluta.

È deceduto in serata il bimbo di quattro anni che venerdì era caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia. Il padre, che lo aveva perso di vista, aveva ritrovato il piccolo in piscina già esanime. La notizia è stata comunicata alle forze dell’ordine dai medici dell’ ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Un semplice attimo di distrazione si è rivelato dunque fatale. Il bimbo si è avvicinato a bordo piscina ed è scivolato in acqua. La vasca era piena di persone, quando i bagnini sono intervenuti il bambino già era annegato. Sono iniziate le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi: poi il trasporto in elisoccorso a Bergamo, in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto il bimbo di 4 anni caduto nella piscina di un parco acquatico venerdì scorso

