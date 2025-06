Morto il bambino di quattro anni caduto in piscina

Una tragedia che ha scosso la comunità di Castrezzato: il piccolo Michael, solo quattro anni, ha perso la vita dopo due giorni di lotta tra le corsie della terapia intensiva. Un dramma che mette in luce l’importanza della sicurezza e della vigilanza nei luoghi di svago, affinché nessun altro possa vivere una perdita così immensa.

Dopo due giorni di agonia nella terapia intensiva pediatrica è morto il piccolo Michael il bimbo di quattro anni caduto in piscina nel parco acquatico di Castrezzato a Brescia.

Bimbo di quattro anni caduto in piscina, è gravissimo. Trovato esanime dal padre che lo aveva perso di vista. #ANSA Vai su Facebook

Brescia, morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina al parco acquatico: era sfuggito al controllo dei genitori https://msn.com/it-it/notizie/italia/brescia-morto-il-bimbo-di-4-anni-caduto-in-piscina-al-parco-acquatico-era-sfuggito-al-controllo-dei-genitori/ar-AA1H9Na Vai su X

