Tragedia nel cuore del Brescia: un bambino di soli quattro anni, vittima di un incidente in piscina, ha perso la vita dopo due giorni di lotta. Nonostante l'impegno dei medici dell'ospedale di Bergamo e le speranze della famiglia, il suo piccolo cuore si è fermato. Un dolore immenso che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di gioia e quanto sia importante tutelare i più piccoli. La comunità si stringe nel lutto e riflette sulla sicurezza in luoghi di svago.

Le flebili speranze si sono definitivamente spente in serata. Quando i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dichiarato il decesso di un bambino di quattro anni che venerdì pomeriggio era caduto nella piscina di un parco acquatico di Castrezzato, in provincia di Brescia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e la famiglia fino all'ultimo ha sperato comunque in un miracolo. I genitori sono residenti a Rovato, paese dell'Ovest bresciano, ed erano andati già altre volte al parco acquatico con il figlioletto che, però, pare non sapesse nuotare. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto il bambino di quattro anni caduto in piscina due giorni fa nel Bresciano

