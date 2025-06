Morto come il figlio Papà Tiziano colpito dalla maledizione di famiglia

Una tragedia si abbatte sulla provincia di Caserta, lasciando una scia di dolore e sconcerto: un incidente mortale lungo la strada statale Casilina ha portato via la vita di un uomo di 48 anni. Un dramma che si aggiunge a un passato famigliare segnato da tragedie e maledizioni, come quella che ha colpito il figliol prodigo pap224 Tiziano. Una storia di sofferenza che continua, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Un altro dramma stradale ha colpito la provincia di Caserta, portando con sĂ© una scia di dolore difficile da raccontare. Nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, lungo la strada statale Casilina, all’altezza del territorio comunale di Teano, un violento incidente ha spezzato la vita di un uomo di 48 anni. L’impatto è avvenuto tra un furgone e un’automobile, in circostanze che ora sono al vaglio delle autoritĂ competenti. L’uomo alla guida del furgone era Tiziano Castellan, residente a Calvi Risorta e dipendente della ditta “Edil Roma” di Santa Maria Capua Vetere. Stava rientrando a casa dopo la giornata di lavoro quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un altro veicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: tiziano - colpito - morto - figlio

Morto Claudio Zarcone, il papà di Norman: "Finalmente andrò a ritrovare il mio adorato figlio" - Claudio Zarcone, papà di Norman, è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile dopo quindici anni di tormento.

Riccardo Zappone, 30enne di San Giovanni Teatino, è morto il 3 giugno in questura a Pescara dopo essere stato arrestato in seguito a una violenta lite e colpito dalla pistola elettrica degli agenti #abruzzo #taser #poliziadistato #morto #ilcentro Vai su Facebook

Muore come il figlio in un incidente stradale: il destino crudele della famiglia Castellan; Tragedia sulla Casilina, a perdere la vita il conducente del furgone. Anche il figlio fu vittima della strada; Ottorino Lelio e Ileana Onisto morti durante la vacanza a Palma di Majorca con il figlio: l'incidente frontale.

Stessa strada, stesso destino, Tiziano muore in un incidente come il figlio Davide: la tragedia si ripete dopo tre anni - In molti ricordano Tiziano come un uomo semplice, dedito al lavoro e alla famiglia, segnato profondamente dalla scomparsa prematura del figlio. Come scrive msn.com

Muore come il figlio in un incidente stradale, Tiziano Castellan aveva 48 anni: la tragedia 3 anni dopo quella di Davide - Tiziano è morto in un incidente stradale a 48 anni e 4 anni fa, a soli 23 anni, lo stesso era successo a suo figlio Davide. Si legge su msn.com