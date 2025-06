Morto a 16 anni veniva da Gaza Strazio al funerale di Yahya

Yahya ElKhodary, un giovanissimo di soli 16 anni proveniente da Gaza, ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva. Appassionato di videogiochi e desideroso di diventare ingegnere, la sua vita è stata spezzata troppo presto da una malattia che, in un territorio devastato, sembrava senza scampo. La sua storia ci ricorda con commozione quanto siano fragili i sogni dei giovani di fronte alle ingiustizie del mondo.

Era appassionato di videogiochi e da grande avrebbe voluto diventare un ingegnere, gli interessavano le costruzioni. Yahya ElKhodary aveva solo 16 anni. Ieri mattina il funerale. Malato di tumore, è arrivato a Bologna circa un mese fa con la mamma e le sorelline tramite un corridoio umanitario per ricevere le cure che, nella Striscia bombardata – dove i medicinali non entrano –, gli erano state negate. Ma è arrivato "troppo tardi", dice al funerale Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia. È stato portato al Sant’Orsola, ma dopo poco trasferito all’Hospice pediatrico Serà gnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto a 16 anni, veniva da Gaza. Strazio al funerale di Yahya

In questa notizia si parla di: funerale - anni - yahya - morto

Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi” - Un ricordo di speranza e sofferenza si è acceso oggi sotto le torri di Bologna, dove circa 200 persone si sono riunite per rendere omaggio a Yahya ElKhodary, il giovane palestinese di Gaza che, nonostante un coraggio straordinario e un cuore pieno di sogni, ci ha lasciati troppo presto.

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi”: Bologna, 21 giugno 2025 - Sono tantissime, circa 200, le persone riunite al funerale di Yahya ElKhodary, 16enne palestinese di Gaza, morto di tumore… http://dlvr.it Vai su X

"Abbiamo eliminato Muhammed Sinwar", ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu durante un dibattito alla Knesset. Finora Israele non aveva dichiarato ufficialmente che il leader di Hamas, succeduto al fratello Yahya ucciso in ottobre, fosse effettivame Vai su Facebook

Morto a 16 anni, veniva da Gaza. Strazio al funerale di Yahya; Bologna, il funerale di Yahya: «Aveva 16 anni ed era palestinese, doveva curare il tumore a Gaza ma l'ospedale è stato bombardato. È un martire»; Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi”.

Morto a 16 anni, veniva da Gaza. Strazio al funerale di Yahya - Lafram (Ucoii): "Se avesse iniziato prima le terapie, forse sarebbe ancora con noi". Come scrive msn.com

Funerale Yahya, a 16 anni era arrivato a Bologna da Gaza per curare il tumore. “Troppo tardi” - Con la mamma e le due sorelline era arrivato sotto le Due Torri un mese fa già in condizioni molto gravi (era malato da un anno) e nonostante le cure ricevute al Sant’Orsola e all’Hospice Seràgnoli no ... Riporta msn.com