Morte Harley Zuriatti toccante reazione di Amadeus | spiazza Stefano De Martino

Il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla triste perdita di Harley Zuriatti, giovane e coraggiosa protagonista di Affari Tuoi. La sua testimonianza di forza ha toccato il cuore di molti, lasciando un segno indelebile. In un momento così delicato, la reazione di Amadeus su Instagram ha aperto un nuovo capitolo di emozioni e riflessioni, sorprendendo anche Stefano De Martino e alimentando un dibattito acceso tra i fan e gli addetti ai lavori.

Amadeus ha scelto Instagram per ricordare Harley Zuriatti, la 29enne scomparsa a causa di un tumore dopo aver partecipato a Affari Tuoi nell’aprile del 2024. La giovane friulana aveva raccontato in trasmissione la sua malattia con grande coraggio, accanto al marito Andrea Fiorillo. Le sue parole avevano commosso milioni di spettatori. Dopo la sua scomparsa ha stupito il comportamento di Stefano De Martino, provocando reazioni contrastanti tra i fan dello show Rai. Il dolore di Amadeus dopo la morte di Harley Zuriatti. Amadeus, che ha condotto Affari Tuoi fino al 2024, ha voluto rendere omaggio a Harley Zuriatti con un gesto semplice ma sentito. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Morte Harley Zuriatti, toccante reazione di Amadeus: spiazza Stefano De Martino

