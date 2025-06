Morì pochi giorni dopo la nascita per colpa dei medici famiglia chiede un milione e mezzo di risarcimento

Pochi giorni dopo la nascita, un neonato ha perso la vita a causa di presunte negligenze mediche, scatenando una battaglia legale dai risvolti economici enormi. La famiglia, determinata a ottenere giustizia, si prepara a confrontarsi con l'Azienda sanitaria nell’udienza del 8 luglio, chiedendo un risarcimento di un milione e mezzo di euro. Un caso che mette in discussione responsabilità e negligenza nel momento più doloroso.

