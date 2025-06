Morì intossicato dal monossido | idraulico condannato per omicidio colposo

Una tragedia che ha scosso una comunità e sollevato importanti questioni sulla sicurezza domestica. L’idraulico, condannato a quattro mesi di reclusione per omicidio colposo, dovrà fare i conti con le conseguenze di un errore che si è rivelato fatale. Questa sentenza ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza e la responsabilità professionale. La vicenda mette in evidenza l’importanza di vigilare sempre sulla tutela della vita umana.

Quattro mesi di reclusione per omicidio colposo: questa la pena inflitta dal giudice Marco Vommaro all'idraulico che avrebbe provocato, con l'installazione errata di un boiler, la morte di Bruno Delbon, 93 anni, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 aprile 2019 per intossicazione da monossido di.

