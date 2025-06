Montopoli la prova di democrazia fa centro | studenti della scuola primaria ricevuti in Senato

democrazia, vivendo un’esperienza unica e coinvolgente. Gli studenti della scuola primaria dell’Angelica hanno dimostrato che il rispetto e il dialogo possono rendere ogni campagna elettorale un momento di crescita e confronto costruttivo. Con entusiasmo e impegno, hanno scoperto i valori fondamentali della partecipazione democratica, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità scolastica e di Montopoli. Un esempio di come anche i più piccoli possano essere i protagonisti del futuro civico.

Una campagna elettorale accesa ma rispettosa, simbolo di partiti fantasiosi e una votazione segreta. I bambini e le bambine che hanno appena concluso la 5A della primaria dell'Angelica, dell'istituto Comprensivo 'Galileo Galilei' di Montopoli, si sono cimentati in una vera e propria prova di.

