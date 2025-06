Montalto c’è la bandiera arancione | Significativa iniezione di fiducia

Montalto Marche, insignita della Bandiera Arancione, rappresenta un’eccellenza italiana, simbolo di qualità e autenticità. Questa prestigiosa certificazione del Touring Club valorizza il suo patrimonio, l’ambiente e l’accoglienza. Un riconoscimento che rafforza la fiducia nel territorio, promuovendo turismo sostenibile e preservando le sue radici culturali. Con questo traguardo, Montalto si conferma come meta imperdibile per chi cerca tradizione, natura e un’accoglienza autentica, regalando un’esperienza indimenticabile a ogni visitatore.

La città di Montalto Marche è entrata a far parte del club dei comuni Bandiera Arancione del Touring Club per i piccoli borghi italiani eccellenti, diventando la terza località certificata in provincia di Ascoli, mentre sale a 30 il numero di Comuni arancioni nelle Marche. Un riconoscimento che evidenzia la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale che si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Dal Touring Club Italiano fanno sapere che Montalto delle Marche, ‘patria carissima’ di Papa Sisto V, è stata premiata con la Bandiera Arancione per il contesto paesaggistico di pregio e per il centro storico raccolto e tipico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montalto, c’è la bandiera arancione: "Significativa iniezione di fiducia"

