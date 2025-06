Montagna ultima chance per cinque squadre Leguigno-Gatta ha il sapore dello spareggio

Montagna ultima chance per cinque squadre, tra cui Leguigno e Gatta, che si sfidano in uno spareggio decisivo. Con il giro di boa delle qualificazioni per il 73° Torneo della Montagna, la domenica si preannuncia infuocata: otto gare, emozioni a non finire e un finale tutto da scrivere. Nei biancazzurri...

Giro di boa delle qualificazioni per il 73° Torneo della Montagna con 5 squadre già all’ultima spiaggia. Nella prima domenica con 8 gare previste, autentico spareggio fra un Leguigno ancora al palo e il Gatta. Serve un mezzo miracolo ai locali che devono vincere e sperare in risultati favorevoli nell’ultimo round che li vedrà a riposo per entrare nel poker di squadre fra cui decretare le due qualificate dell’anomalo girone D. Nei biancazzurri confermato solo De Rinaldis, rientra Bocchialini e si cercano tre esterni, mentre i granata sono alla caccia di una seconda punta al posto del vacanziero Saccà da affiancare al bomber Grasso, confermato assieme con Lombardo, Biagioni e Pampaloni; grave la perdita del residente Spigoni (2007) che si è fratturato un malleolo in una sfida del torneo Juniores. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montagna, ultima chance per cinque squadre. Leguigno-Gatta ha il sapore dello spareggio

