Mondo Perduto | il nuovo singolo dei Rockei è una denuncia in musica tra ritmo e consapevolezza

Perduto”, un inno vibrante che unisce ritmo travolgente e messaggi di consapevolezza. Con influenze latine e un rock intenso, questa canzone racconta storie di speranza, lotta e radici profonde, trasportando l’ascoltatore in un viaggio tra sogni infranti e desideri ostinati. I Rockei tornano con un brano che non lascia indifferenti: perché la musica può essere uno strumento di denuncia e speranza allo stesso tempo.

“Mondo Perduto” è il nuovo singolo dei Rockei, un brano tra il latino e un rock intenso e coinvolgente, in cui il Sud del mondo risuona non solo nelle parole e nel sound. Le percussioni tribali e le sonorità calde e profonde danno vita a una canzone che è denuncia con empatia, ritmo e radici. Viaggi di sopravvivenza, tra sogni infranti e desideri ostinati, ecco “Mondo perduto” dei Rockei. I Rockei tornano con un nuovo potente singolo: “Mondo Perduto”, disponibile dal 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un brano intenso, vibrante e ricco di significato, che unisce sonorità latine, percussioni tribali e un’anima rock per raccontare, senza filtri, una delle più drammatiche realtà del nostro tempo: le migrazioni forzate, la perdita e la speranza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Mondo Perduto”: il nuovo singolo dei Rockei è una denuncia in musica tra ritmo e consapevolezza

