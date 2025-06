Mondiali U20 di rugby 2025 | tutte le partite in diretta per il mercato italiano

Il grande rugby giovanile sta per infiammare l’Italia! Con un accordo storico tra Federazione Italiana Rugby e World Rugby, tutte le partite del Mondiale U20 2025 saranno trasmesse in diretta, garantendo agli appassionati un accesso completo a questa emozionante rassegna iridata. Dal 29 giugno al 19 luglio, i giovani talenti si sfideranno tra Calvisano, Rovigo, Viadana e Verona, regalando spettacoli spettacolari e momenti indimenticabili. Non perdere nemmeno un istante di questa straordinaria avventura!

La Federazione Italiana Rugby e World Rugby, la federazione internazionale, informano di aver finalizzato un accordo per la messa in onda integrale, in multicast, di tutte le partite in diretta World Rugby U20 Championship “Italia 2025”, la rassegna iridata giovanile che dal 29 giugno al 19 luglio porterà a Calvisano, Rovigo, Viadana e Verona le . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Mondiali U20 di rugby 2025: tutte le partite in diretta per il mercato italiano

In questa notizia si parla di: rugby - tutte - partite - diretta

Mondiali Rugby U20, tutte le partite in diretta. Multicast Rai/Sky Italia/The RugbyChannel - Se sei appassionato di rugby e desideri seguire ogni momento delle emozionanti sfide del World Rugby U20 Championship “Italia 2025”, non puoi perderti questa straordinaria opportunità.

#WorldRugbyU20s: tutte le partite del Mondiale in diretta #Rai, #Sky Italia e #TheRugbyChannel broadcaster ufficiali per la rassegna iridata, che dal 29 giugno al 19 luglio porterà a Calvisano, Rovigo, Viadana e Verona le future stelle del rugby internaziona Vai su X

#WorldRugbyU20s: tutte le partite del Mondiale di categoria in diretta #Rai, Sky e The Rugby Channel broadcaster ufficiali per la rassegna iridata, che dal 29 giugno al 19 luglio porterà a Calvisano, Rovigo, Viadana e Verona le future stelle del rugby inter Vai su Facebook

Mondiali Rugby U20, tutte le partite in diretta. Multicast Rai/Sky Italia/The RugbyChannel; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 20 al 22 giugno; Mondiali U20 di rugby, dove vedere tutte le partite in diretta e streaming.

Mondiali Rugby U20, tutte le partite in diretta. Multicast Rai/Sky Italia/The RugbyChannel - La Federazione Italiana Rugby e World Rugby, la federazione internazionale, informano di aver finali... Come scrive digital-news.it

Sky e Mondiali di rugby, tutte le 48 partite in diretta dall'8 settembre al 28 settembre - del 1972 quando un aereo di una squadra di rugby uruguaiana diretta in Cile precipitò sulla catena montuosa con ... Segnala ilmessaggero.it