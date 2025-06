Mondiali amatoriali di volley misto Quarto posto per la Puma Macerata La squadra bersagliata dalla sfortuna

Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca, ma anche il sapore di un’esperienza indimenticabile. La Puma Volley Macerata, squadra mista italiana, ha affrontato con cuore e determinazione i CSIT World Sports Games 2025 a Loutraki, sfidando la sfortuna e dimostrando il valore del volley amatoriale internazionale. Un traguardo prestigioso per un team che, nonostante tutto, torna a casa più forte e unito. A dimostrazione che la vera vittoria sta nel percorso, non solo nel podio.

Quarto posto beffardo e indigesto, ma esperienza stupenda per la Puma Volley Macerata. La compagine mista ha chiuso con la cosiddetta medaglia di legno la prima volta ai Csit World Sports Games 2025, in programma a Loutraki (Grecia). La squadra ha rappresentato l'Italia nella competizione internazionale riservata ai club EPS più forti del panorama amatoriale mondiale, invitata dopo la vittoria nella regular season della Top League 20242025. A Loutraki ci si è confrontati in 32 discipline sportive, sono stati 4.500 gli atleti, un clima da Olimpiade con annessa passerella nella cerimonia inaugurale.

