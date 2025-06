Mondiale per Club | River Plate e Monterrey non vanno oltre lo 0-0 il Fluminense ribalta l’Ulsan Cosa è successo nella notte

La notte del Mondiale per Club ha regalato emozioni contrastanti: River Plate e Monterrey si fermano sullo 0-0, mentre il sorprendente Fluminense ribalta l’Ulsan in un match ricco di suspense. Tra risultati inattesi e imprese sportive, i tifosi di tutto il mondo sono rimasti incollati agli schermi. Ma cosa è successo nel cuore di questa competizione? Scopriamolo insieme i dettagli più importanti.

italiana, tutti i risultati. Due i match che si sono giocati nella notte italiana tra sabato 21 e domenica 22 giugno. 0-0 tra River Plate e Monterrey nel girone dell’ Inter, ieri sera vittoriosa non senza fatica contro l’ Urawa. Nell’altra sfida il Fluminense ha superato in rimonta l’ Ulsan 4-2, con tre reti arrivate nell’ultima mezz’ora di partita. Questa sera alle 18 italiane, ricordiamo, scenderà in campo la Juve contro il Wydad Casablanca. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club: River Plate e Monterrey non vanno oltre lo 0-0, il Fluminense ribalta l’Ulsan. Cosa è successo nella notte

In questa notizia si parla di: river - plate - monterrey - club

Mondiale per Club, tensione a Los Angeles: la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey - In un clima di crescente tensione a Los Angeles, dove manifestazioni contro le operazioni ICE scuotono la città, la FIFA valuta un cambio di programma per il Mondiale per Club.

Mondiale per Club, nel girone dell'Inter è 0-0 tra River Plate e Monterrey! L'Inter può ancora teoricamente giocarsi il primo posto del girone. Vai su Facebook

DIRETTA ONLINE - Mondiale per Club, River Plate-Monterrey: live report, formazioni e dettagli https://ift.tt/qygvBwL Vai su X

Mondiale per Club, la situazione del Gruppo E si fa ingarbugliata. Tutte le combinazioni che...; Sprazzi di Mastantuono, ma River Plate-Monterrey finisce 0-0: gli highlights; River Plate e Monterrey non si fanno male.

Mondiale club: River Plate-Monterrey 0-0 - 0 la sfida tra River Plate e Monterrey nel girone E (lo stesso dell'Inter) del Mondiale per club. Segnala msn.com

Il possibile biscotto tra Inter e River Plate al Mondiale per Club: con un risultato passano insieme - Un solo risultato qualificherebbe sia Inter che River Plate al turno successivo condannando il Monterrey all'eliminazione dal Mondiale per Club ... Si legge su fanpage.it