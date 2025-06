Mondiale per Club quanto ha guadagnato la Juventus

Nel suo cammino nel Mondiale per Club, la Juventus ha conquistato un risultato significativo non solo in termini sportivi ma anche economici. La partecipazione al torneo, facilitata da un girone favorevole, ha portato al club un considerevole ricavo, consolidando la sua posizione tra le élite mondiali. Questo successo rappresenta un importante passo avanti nella strategia di crescita e visibilità internazionale della squadra. La Juventus dimostra così che, oltre ai trofei, si vince anche con i numeri.

La Juventus accede alla seconda fase del Mondiale per Club e ottiene il primo risultato concreto della sua spedizione negli Stati Uniti. Non è solo un traguardo sportivo, facilitato dall’essere finita in un girone con due avversarie (oltre al Manchester City) oggettivamente molto deboli. Per il club bianconero e anche una soddisfazione di carattere economico perché lascia in eredità un importante ricavo alla voce premi pagati dalla Fifa. Nel suo Mondiale per Club la Juventus ha fin qui guadagnato 27,6 milioni di euro, un assegno che potrà arricchirsi in caso di cammino più lungo e che copre in parte i riflessi della stagione negativa vissuta in Italia ed Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, quanto ha guadagnato la Juventus

