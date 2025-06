Mondiale per club niente calcio romantico sotto i nubifragi | negli Usa rigido protocollo per il maltempo

Il Mondiale per club negli Stati Uniti si confronta con un nemico imprevisto: il maltempo. Con quattro sospensioni dovute alle intemperie nella prima settimana, le autorità hanno adottato un rigido protocollo per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle partite. Un esempio di come l'organizzazione sportiva debba adattarsi alle sfide climatiche, dimostrando che anche nel calcio ci sono situazioni in cui il meteo impone il suo rispetto, mettendo alla prova giocatori e tifosi.

Per il Mondiale per club, che si sta svolgendo negli Stati Uniti, è stato stilato uno scrupoloso protocollo per il maltempo. Per il Mondiale per club gli Usa hanno stilato uno scrupoloso protocollo a causa maltempo. Su Libero si legge: Nella prima settimana di competizione in ben quattro occasioni abbiamo assistito al fenomeno del “weather delay”, ovvero della sospensione delle partite a causa del meteo. È successo due volte a Orlando, una a Cincinnati e una nel New Jersey. Per gli americani è la prassi interrompere eventi sportivi al verificarsi di determinate condizioni meteorologiche, ma per noi europei è una novità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per club, niente calcio “romantico” sotto i nubifragi: negli Usa rigido protocollo per il maltempo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - protocollo - maltempo

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

Mondiale per club, niente calcio romantico sotto i nubifragi: negli Usa rigido protocollo per il maltempo; L'incubo Weather Delay: perché al Mondiale per Club non si gioca se c'è maltempo?; Zhou ha una reazione furiosa col medico di Auckland al Mondiale per Club: non vuole uscire.

Mondiale club: altro rinvio per nubifragi, allarme meteo - Pioggia, tempeste e fulmini continuano ad imperversare sugli stadi che ospitano i match della nuova competizione voluta dalla Fifa e Benfica- Lo riporta ansa.it

L'incubo "Weather Delay": perché al Mondiale per Club non si gioca se c'è maltempo? - Al Mondiale per Club negli Stati Uniti ci sono stati diversi casi di partite sospese o posticipate. Lo riporta dazn.com