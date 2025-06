Mondiale per Club Mastantuono sfida i nerazzurri | Loro i più forti del girone ma daremo tutto

Il mundiale per club si fa sempre più avvincente, e Franco Mastantuono, stella del River Plate, non vede l’ora di scendere in campo contro i nerazzurri, i più forti del girone. Dopo un pareggio amaro contro Monterrey, i Millonarios sono determinati a dare il massimo. La sfida tra queste due grandi squadre promette emozioni intense: la passione e l’agonismo sono pronti a esplodere in campo.

Le parole di Franco Mastantuono, stella del River Plate, in vista del prossimo impegno dei Millionarios contro l'Inter Il River Plate guarda già alla sfida decisiva contro l'Inter, dopo il deludente pareggio a reti inviolate contro il Monterrey. Una partita dominata per lunghi tratti dai Millonarios, capaci di creare diverse occasioni ma mai concretizzate, lasciando .

