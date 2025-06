Mondiale per Club la Juve batte il Wydad nel segno di Yildiz | doppietta e ottavi raggiunti

La Juventus si conferma protagonista nel Mondiale per Club 2025, battendo il Wydad Casablanca 4-1 e conquistando con autorità gli ottavi di finale. La doppietta di Yildiz illumina la scena, mentre Igor Tudor dimostra di saper guidare con successo i suoi. Ora, i bianconeri attendono con trepidazione il sorteggio per scoprire quale sarà il loro prossimo ostacolo in questa avventura internazionale. La Vecchia Signora è pronta a scrivere nuovi capitoli di gloria.

La Juventus ottiene la seconda vittoria dopo quella all’esordio contro l’Al Ain e va gli ottavi del Mondiale per Club. Wydad battuto 4-1. Seconda partita, secondo successo per la Juventus di Igor Tudor nel Mondiale per Club 2025. I bianconeri vinco contro il Wydad AC Casablanca con il punteggio di 4-1 e ottengono così la qualificazione agli ottavi di finale. Adesso servirà solo sapere quale sarà il piazzamento della Vecchia Signora nel girone, dubbio che verrà sciolto dopo l’ultima sfida contro il Manchester City. I Citizens giocheranno alle 03:00 ora italiana contro l’Al Ain, con gli inglesi che dovranno segnare almeno 6 gol per cercare di avere due risultati su tre nella sfida contro la Juventus in programma giovedì 26 giugno alle ore 21:00 italiane. 🔗 Leggi su Sportface.it

La Juve ipoteca gli ottavi di finale al Mondiale per Club: Wydad battuto con uno straripante Yildiz - La Juventus mette un piede già agli ottavi del Mondiale per Club 2025 con una vittoria schiacciante contro il Wydad, dominando in ogni aspetto e affidandosi alla tripletta di Yildiz e al rigore di Vlahovic.

PER LA QUALIFICAZIONE! Alle 18 torna in campo la Juventus per il suo secondo match del mondiale per club: i bianconeri sfidano il Wydad per cercare di prendersi già gli ottavi. Attenzione ai marocchini che hanno già mostrato qualità. Diretta tv Italia 1 e DA Vai su X

Un occhio al Mondiale per club in arrivo 19 Giugno ore 03:00 - Juventus Al-Ain (Arabia) 22 Giugno ore 18:00 - Juventus Wydad Casablanca (Marocco) 26 Giugno ore 21:00 - Juventus Manchester City (Inghilterra) Se si passasse agli ottavi di finale, incontrere Vai su Facebook

