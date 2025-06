Mondiale per Club Juventus-Wydad | probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Mondiale per Club si infiamma con la Juventus pronta a scendere in campo contro il Wydad AC, un match cruciale nel Gruppo G dopo la vittoria schiacciante di 5-0 sull’Al-Ain. La sfida di oggi, domenica 22 giugno, promette emozioni e spettacolo: scopri le probabili formazioni e dove seguire l’evento in tv, perché questa partita potrebbe già decidere le sorti della qualificazione…

Il Mondiale per Club prosegue a ritmo serrato e la Juventus torna in campo per la seconda gara del Gruppo G. Dopo il roboante 5-0 rifilato all'Al-Ain nell'esordio, i bianconeri affrontano oggi, domenica 22 giugno, i marocchini del Wydad AC in una sfida che potrebbe già valere la qualificazione.

