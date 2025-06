Mondiale per club Juventus-Wydad Casablanca 4-1 | ottavi a un passo

La Juventus vola verso gli ottavi del Mondiale per club con una vittoria convincente contro il Wydad Casablanca, battuto 4-1. Un inizio da sogno con un'autorete e un gol spettacolare di Yildiz, che ha già messo i bianconeri in una posizione privilegiata. I tifosi possono sognare in grande: la qualificazione è a portata di mano. La sfida ora si fa ancora più interessante, ma questa prestazione promette una…

La Juventus batte 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Inizio sprint per i bianconeri che al 6' passano in vantaggio grazie a un'autorete di Boutouil, che devia in modo decisivo un tiro di Yildiz. Al 16' capolavoro del fantasista turco che, servito da Cambiaso, colpisce di potenza da fuori area e trafigge il portiere avversario. Al 25' i marocchini accorciano le distanze con Lorch che supera Di Gregorio con un cucchiaio dopo un assist di Amrabat. Nella ripresa un altro capolavoro di Yildiz vale il 3-1: al 69' Kolo Muani serve il turco che sterza mandando a vuoto difesa e portiere e appoggia in rete con il piatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mondiale per club, Juventus-Wydad Casablanca 4-1: ottavi a un passo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juventus - wydad

Mondiale per Club, Juventus-Wydad: probabili formazioni e dove vederla in tv - Il Mondiale per Club si infiamma con la Juventus pronta a scendere in campo contro il Wydad AC, un match cruciale nel Gruppo G dopo la vittoria schiacciante di 5-0 sull’Al-Ain.

Mondiale per Club: #Juventus a punteggio pieno, battuto il #Wydad. ? di Nicolò Pompei Vai su X

Seppur con qualche brivido di troppo, la Juventus di Igor Tudor archivia anche la pratica Wydad e stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Contro la formazione marocchina, i bianconeri sembravano poter chiudere agevolmente la prati Vai su Facebook

Mondiale per Club FIFA 2025: Juventus-Wydad: partita integrale Video; Mondiale per Club, Juve-Wydad Casablanca 4-1: Yildiz protagonista; Juventus-Wydad 4-1: Yildiz scatenato, segna anche Vlahovic. Guarda gli highlights.

Mondiale per club: Poker al Wydad, Yldiz lancia Juve a ottavi - 0 contro l'Al Ail, è a punteggio pieno nel Gruppo G del Mondiale per Club: per gli ottavi manca solo la ... Scrive ansa.it

Mondiale per Club: la Juventus supera per 4-1 il Wydad grazie ad un super Yildiz - La Juventus di Igor Tudor vince la sua seconda partita del proprio girone nel Mondiale per Club contro il Wydad per 4- Come scrive msn.com