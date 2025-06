Mondiale per club | Juventus batte il Wydad 4-1 Doppietta di Yildiz

La Juventus si conferma protagonista nel Mondiale per Club, dominando anche a Philadelphia con un netto 4-1 contro il Wydad. La doppietta di Yildiz illumina la partita e rafforza la leadership nel girone G, lasciando i tifosi italiani entusiasti e pronti a sognare ancora. Un’avventura che promette grandi emozioni: la strada verso il titolo internazionale è più aperta che mai!

La Juve dilaga anche a Philadelphia contro il Wydad nella seconda giornata del Mondiale per Club e resta a punteggio pieno nel girone G

Mondiale per Club, Juventus-Wydad: probabili formazioni e dove vederla in tv - Il Mondiale per Club si infiamma con la Juventus pronta a scendere in campo contro il Wydad AC, un match cruciale nel Gruppo G dopo la vittoria schiacciante di 5-0 sull’Al-Ain.

L'Yildiz show regala tre punti alla Juventus I bianconeri convincono ancora al Mondiale per Club contro i marocchini del Wydad Casablanca e staccano il pass per gli ottavi #Juventus #FIFACWC Vai su X

Yildiz fa girare la testa al Wydad: prima propizia l’autogol del vantaggio bianconero, poi col destro piazza il pallone all’incrocio. Il numero dieci della Juventus si ripete nel Mondiale per Club dopo il gol contro l’Al-Ain all’esordio Vai su Facebook

Mondiale per Club: la Juventus supera per 4-1 il Wydad grazie ad un super Yildiz - La Juventus di Igor Tudor vince la sua seconda partita del proprio girone nel Mondiale per Club contro il Wydad per 4- sportal.it scrive

Mondiale Club: Juventus-Wydad Casablanca 4-1 - La Juve dilaga anche contro il Wydad nella seconda giornata del Mondiale per Club e resta a punteggio pieno nel girone G. Lo riporta quotidiano.net