Mondiale per Club | Inter-Urawa basta un quarto d’ora di tango

Nel cuore del Mondiale per Club, l'Inter dimostra che anche nelle notti più nere può rinascere con stile. Dopo settantacinque minuti di frustrazione e una figuraccia inaspettata, ecco il sorprendente quarto d’ora di tango che cambia tutto: Lautaro Martinez riscrive le sorti, mentre il rientrante Valentin Carboni aggiunge un tocco di magia. È questa la forza nerazzurra, capace di trasformare la disperazione in speranza, e il bello deve ancora venire.

Settantacinque minuti di lento poi, quando l’ennesima figuraccia di questi ultimi mesi sembrava aggiungersi all’ormai lunga fila, un inaspettato quarto d’ora di tango. Continua il laboratorio nerazzurro al Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamonds finisce 2-1: Lautaro Martinez ribalta un mondo in odor di depressione sportiva, il rientrante Valentin Carboni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mondiale per Club: Inter-Urawa, basta un quarto d’ora di tango

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - urawa

Risultati Mondiale per Club LIVE: inizia River Plate – Urawa Red Diamonds, match del girone dell’Inter - Il Mondiale per Club sta regalando emozioni indimenticabili, con sfide mozzafiato tra le migliori squadre del pianeta.

Risultati Mondiale per Club LIVE: Colidio sblocca River Plate – Urawa Red Diamonds, match nel girone dell’Inter - Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozioni e sorprese, tra gol di Colidio che sblocca il River Plate contro l’Urawa Red Diamonds e la Juventus impegnata nel girone G.

“Sono orgoglioso perché non era facile”. Cristian Chivu ha vinto la sua prima partita da allenatore dell‘Inter grazie alla rimonta nel finale contro l'Urawa Reds Diamonds al Mondiale per Club. I nerazzurri erano sotto fino a pochi minuti dalla fine ma una prodezz Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB - Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: i nerazzurri ribaltano il match con un super gol di Lautaro https://ift.tt/sVZY6XK Vai su X

Inter - Urawa Red Diamonds; Mondiale per Club, Inter-Uwara: Lautaro e Carboni, vittoria in extremis per Chivu! Tutte le reazioni; È il giorno di -Urawa: la diretta da Seattle.

Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: Valentin Carboni regala la prima vittoria a Chivu - L'argentino ha completato la rimonta nerazzurra in pieno recupero dopo il pareggio di Lautaro. Segnala msn.com

Mondiale per club: l'Inter soffre, ma batte al 92' i giapponesi dell'Urawa CRONACA e FOTO - I nerazzurri vanno sotto all'11esimo per un gol di Watanabe ma nella ripresa ribaltano il risultato con la prodezza di Lautaro e la rete a tempo scaduto di Carboni. Secondo ansa.it