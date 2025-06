Mondiale per Club Inter tutti gli incastri per raggiungere gli ottavi | si decide tutto all’ultima giornata

L’Inter si avvicina all’ultima giornata del Mondiale per Club con un panorama incerto e ricco di emozioni. Dopo il pareggio tra River Plate e Monterrey, tutto si decide negli ultimi 90 minuti, con diverse combinazioni possibili che accendono l’entusiasmo dei tifosi. La strada più diretta verso gli ottavi? Una vittoria per consolidare il passaggio. Ma quali sono tutte le altre possibilità? Scopriamolo insieme, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Mondiale per Club Inter, tutte le combinazioni per il passaggio agli ottavi di finale: i dettagli. L’Inter si prepara all’ultima giornata del girone E del Mondiale per Club, con situazioni variegate per il passaggio agli ottavi dopo il pareggio per 0-0 tra River Plate e Monterrey. Le combinazioni sono diverse e affascinanti. La strada più semplice per l’Inter è la vittoria: in tal caso, la squadra passa matematicamente agli ottavi. Se, invece, l’ Inter dovesse perdere, la qualificazione sarà possibile solo se il Monterrey non riesce a sconfiggere gli Urawa. River Plate-Monterrey 0-0. Nell’ultima giornata può succedere di tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com