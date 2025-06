Mondiale per club | Inter rimonta e vince 2-1 contro i giapponesi dell’Urawa Decisivo il gol di Carboni

Una notte di emozioni e speranze per l'Inter, che nel Mondiale per Club negli Stati Uniti ha compiuto una rimonta epica contro l'Urawa. Con il cuore in gola e i tifosi sugli spalti, i nerazzurri hanno trovato la vittoria al 92' grazie a Valentin Carboni, regalando a Chivu la sua prima gioia in nerazzurro. Un passo importante verso il passaggio del turno, alimentando le ambizioni interiste nel torneo internazionale.

Un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco all'Inter al 92' e regala al nuovo tecnico Chivu la prima gioia in nerazzurro: vittoria per 2-1 contro i giapponesi dell'Urawa e passo avanti verso il passaggio del turno al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. L'Inter sale a quota 4 davanti a River Plate (3), Monterrey (1) e Urawa, che resta a zero punti

