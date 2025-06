Mondiale per Club incredibile Juve! Sta succedendo in questo momento

L’atmosfera è elettrica al mondiale per club: la Juventus sta sorprendendo tutti! Dopo appena 15 minuti di gioco, i bianconeri sono già avanti 2-0 contro il Wydad Casablanca, grazie a una doppietta spettacolare di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco-tedesco ha dimostrato di essere già un protagonista, trasformando questa sfida in un vero show. La partita è appena iniziata, ma il sogno juventino sembra prendere forma...

Dopo appena 15 minuti, la Juventus si trova già avanti 2–0 contro il Wydad Casablanca, grazie a una doppietta fulminea firmata da Kenan Y?ld?z. Il giovane talento turco?tedesco ha aperto le danze all'11? con un destro chirurgico, servito da Thuram con un delizioso controllo di tacco, trasformando un'occasione in oro. Solo quattro minuti più tardi, arriva il raddoppio: Y?ld?z, imbeccato da un rimpallo, tira al volo dal limite e gonfia la rete, siglando quello che si candida già a diventare uno dei gol più spettacolari del torneo. La Juventus impone il suo dominio. Questo inizio travolgente arriva a conferma di un avvio di torneo già sontuoso: nella prima giornata i bianconeri avevano asfaltato l'Al Ain con un perentorio 5–0, convincendo sotto ogni profilo – dalla fisicità al gioco di squadra – e raccogliendo consensi su scala internazionale.

