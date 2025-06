Mondiale per Club il River Plate non va oltre lo 0-0 con il Monterrey | fallito il sorpasso all'Inter in classifica

Nel cuore di questa emozionante sfida mondiale per club, il River Plate si ferma sul punteggio di 0-0 contro il Monterrey, rivelando un'occasione mancata di sorpasso e di consolidamento in classifica. Una partita che ha inciso sulla corsa alla gloria internazionale, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e molte domande su cosa riserverà il futuro. Ora, occhi puntati sulle prossime sfide, dove tutto potrebbe ancora cambiare.

Il River Plate non va oltre lo 0-0 con il Monterrey nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 giugno e fallisce la ghiotta opportunità . 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mondiale per Club, tensione a Los Angeles: la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey - In un clima di crescente tensione a Los Angeles, dove manifestazioni contro le operazioni ICE scuotono la città , la FIFA valuta un cambio di programma per il Mondiale per Club.

River Plate-Monterrey: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Rose Bowl di Los Angeles, il grande calcio internazionale si prepara a infiammare i tifosi con la sfida tra River Plate e Monterrey, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club.

Mondiale per club: River Plate-Monterrey senza gol, Fluminense ok - Gli argentini sprecano tanto e restano anche in 10 uomini. sportal.it scrive