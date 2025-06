Mondiale per Club il Real Madrid fa 3 punti contro il Pachuca in inferiorità numerica | le Merengues si rifanno dopo la falsa partenza con l’Al-Hilal

Il Real Madrid dimostra ancora una volta il suo carattere vincente nel Mondiale per Club, conquistando tre punti fondamentali contro il Pachuca dopo la delusione dell’esordio con l’Al Hilal. I blancos si rifanno subito, mostrando determinazione e talento, e rilanciandosi in questa sfida cruciale. La squadra di Xabi Alonso ha bisogno di continuare su questa strada: la strada verso il titolo mondiale è ancora aperta e tutta da scrivere.

Mondiale per Club, il Real Madrid trova la vittoria dopo il pareggio della prima giornata: battuti i messicani del Pachuca Il Real Madrid rialza subito la testa e dimostra ancora una volta la sua capacità di reagire nei momenti decisivi. Dopo il deludente pareggio all’esordio contro l’Al Hilal, la squadra di Xabi Alonso ha battuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, il Real Madrid fa 3 punti contro il Pachuca in inferiorità numerica: le Merengues si rifanno dopo la falsa partenza con l’Al-Hilal

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

