Mondiale per Club | dopo l’Inter oggi la Juventus partite e diretta TV

Il Mondiale per Club FIFA entra nel vivo, con emozioni che tengono il fiato sospeso gli appassionati italiani. Dopo l’entusiasmante vittoria dell’Inter, che ha battuto l’Urawa Red Diamonds 2-1 grazie a Carboni all’ultimo minuto, oggi tocca alla Juventus scendere in campo. Le partite di ieri e della notte hanno mantenuto alta la tensione, mentre i tifosi aspettano con trepidazione il prossimo capitolo di questa competizione mondiale. Riuscirà la Juventus a scrivere il suo nome tra i protagonisti?

Al Mondiale per Club FIFA è il giorno dopo la prima vittoria dell’Inter, che ha superato per 2-1 l’Urawa Red Diamonds con il gol decisivo di Carboni al 92?. Oggi tocca all’altra italiana, la Juventus. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO E. Inter-Urawa Red Diamonds  2-1 11? Watanabe (U), 78? Lautaro Martinez, 92? Carboni River Plate-Monterrey 0-0 CLASSIFICA: River Plate 4, Inter 4, Monterrey 2, Urawa Red Diamonds 0. GRUPPO F. Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund  3-4 11? Lucas Ribeiro (M), 16? Nmecha, 34? Guirassy, 45? Jobe Bellingham, 59? Mudau, 62? Rayners (M), 90? Mothiba (M) Fluminense-Ulsan Hyundai 4-2 27? Arias, 37? Lee Jin-hyun (U), 45? +3 Um Won-sang (U), 66’ Nonato, 83’ Freytes, 92’ Keno CLASSIFICA: Fluminense 4, Borussia Dortmund 4, Mamelodi Sundowns 3, Ulsan Hyundai 0. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club: dopo l’Inter oggi la Juventus, partite e diretta TV

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - juventus

Il calendario del Mondiale per Club 2025: quando giocano Inter e Juventus e dove vederle - Dal 15 giugno 2025, gli Stati Uniti ospiteranno il Mondiale per club, con 12 tappe in cittĂ come Los Angeles e New York.

Mondiale per Club, la classifica delle squadre piĂą giovani: Juventus in vetta, l'Inter sprofonda Vai su Facebook

Mondiale per club 2025, Juventus e Inter in campo: orari, formazioni e dove vederle in tv #MondialeperClub #FIFA #Juventus #Inter Vai su X

Come vedere le partite di Juventus e Inter al Mondiale per Club in replica, in differita e on demand; Mondiale per club: calendario e risultati di Inter e Juve e il tabellone completo; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo.

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vederle in chiaro (tv e streaming) - È ufficialmente iniziato il nuovo Mondiale per Club FIFA, competizione intercontinentale che ha preso il via con la partita tra l'Inter ... Scrive msn.com

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: dove vederle in chiaro (tv e streaming), orari, gironi, calendario e montepremi - Archiviata la prima giornata, che ha visto l'Inter pareggiare contro i messicani del Monterrey e la Juventus vincere 5- Riporta msn.com