Mondiale per Club Chivu | I ragazzi hanno giocato una gara seria Felice per Carboni

Nel cuore di Seattle, il Mondiale per Club FIFA ha regalato emozioni intense e sorprese. Cristian Chivu, alla sua prima vittoria sulla panchina dell’Inter, ha guidato i nerazzurri verso una rimonta vincente contro l’Urawa Red Diamonds, dopo un esordio difficile contro il Monterrey. I ragazzi hanno mostrato cuore e determinazione, con un gioco più solido e una grinta che fa ben sperare. La squadra ha dimostrato di poter crescere e conquistare grandi obiettivi, e questa vittoria è solo l’inizio di un percorso promettente.

Seattle (Stati Uniti), 21 giugno 2025 – Arriva al Lumen Field di Seattle la prima vittoria di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: dopo il pareggio per 1-1 contro il Monterrey all’esordio del Mondiale per Club FIFA, i nerazzurri hanno infatti piegato 2-1 i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Un successo maturato in rimonta e tutto in salsa argentina quello dei nerazzurri, partititi con un nuovo modulo con la difesa a tre e colpiti a freddo – nonostante la partenza propositiva – dalla rete di Watanabe, ben assistito all’11’ da Sakuro che è stato bravo a creare l’assist per il compagno al culmine di una bella percussione sulla destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Monterrey-Inter, formazioni ufficiali per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club! - Finalmente, l’attesa è finita: Cristian Chivu debutta sulla panchina dell’Inter, portando entusiasmo e nuove strategie in un match storico contro il Monterrey al Mondiale per Club 2025.

Bisogna giocare con serenità il mondiale per club, i ragazzi devono ritrovare la tranquillità e la vittoria. Non serve attaccarli e spremerli ancora. Sono distrutti da una stagione piena di partite e dalle amarezze. #Chivu paga l'inesperienza. #Inter #Mondiale Vai su X

Tra poco più di un'ora l'Inter di Chivu scenderà in campo per la seconda gara del Mondiale per Club. Debutto per la nuova maglia home 2025/2026 Vai su Facebook

