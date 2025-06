Mondiale per Club Bere prima di avere sete | i segreti della Juve per affrontare il clima degli Stati Uniti Marco Freschi medico sociale | La cosa più importante è questa

Nel cuore del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, la Juventus si prepara a sfidare le sfide climatiche con una strategia innovativa: "Bere prima di avere sete". Marco Freschi, medico sociale bianconero, svela i segreti per affrontare temperature estreme e condizioni proibitive. La chiave del successo? La prevenzione e l'idratazione costante, perché, come lui sottolinea, questa è la cosa più importante per garantire prestazioni al massimo livello, anche sotto il sole cocente degli Stati Uniti.

Le proibitive condizioni climatiche del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti sono un tema centrale. Con temperature che superano i 30 gradi e un tasso

