Mondiale per Club anche il River frena contro il Monterrey Sfida a tre per due posti nel girone dell' Inter

Il River Plate si ferma sul pareggio contro il Monterrey, compromettendo le speranze di qualificazione anticipata nel nuovo Mondiale per Club FIFA negli USA. La sfida, intensa e tesa, ha evidenziato quanto ogni punto sia cruciale in un girone aperto a tre contendenti per due posti. Con questa battuta d’arresto, tutto si riapre, lasciando il futuro del River ancora da scrivere. La battaglia per l’accesso agli ottavi è più accesa che mai, e il prossimo turno sarà decisivo.

Il River Plate deve rinviare l’appuntamento con gli ottavi di finale del nuovo Mondiale per Club targato Fifa, in scena negli Stati Uniti. Nel girone E gli argentini non vanno oltre lo 0-0 contro il Monterrey nel match disputato al Rose Bowl di Pasadena. Il River, infatti, era obbligato a vincere per garantirsi il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. In un match combnattuto e nervoso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, anche il River frena contro il Monterrey. Sfida a tre per due posti nel girone dell'Inter

