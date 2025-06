Mondiale per Club 2025 la Juventus è di fatto agli ottavi | Yildiz stende lo Wydad AC

La Juventus si conferma protagonista al Mondiale per Club 2025, consolidando il suo cammino verso gli ottavi con una vittoria schiacciante contro lo Wydad AC. La stella turca Yildiz infiamma Philadelphia con una prestazione da urlo, firmando un’autorevole doppietta e contribuendo al successo di squadra. Con questo risultato, i bianconeri si avvicinano sempre di più alla fase successiva, dimostrando determinazione e talento che lasciano il pubblico senza fiato. Il torneo si fa sempre più entusiasmante!

Philadelphia, 22 giugno 2025 - Due su due per la Juventus al Mondiale per Club e qualificazione agli ottavi di finale praticamente raggiunta con un turno d'anticipo (a meno di risultati clamorosi nelle prossime partite). A Philadelphia la Vecchia Signora stende 4-1 lo Wydad AC, trascinata dalla super prestazione di Yildiz. La stellina turca prima causa l'autogol di Boutouil, poi sigla la doppietta che manda al tappeto i marocchini. Nel finale c'è gloria pure per Vlahovic, che dal dischetto completa la festa dei suoi. Nel mezzo la rete della bandiera di Lorch. Le scelte dei due allenatori. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani.

