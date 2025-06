Mondiale per Club 2025 Juventus-Wydad Casablanca 4-1 | i bianconeri ipotecano gli ottavi

La Juventus pronta a dominare anche il Mondiale per club 2025: con una vittoria convincente di 4-1 sul Wydad Casablanca nella seconda giornata, i bianconeri mettono già un piede negli ottavi. Un inizio scoppiettante che ha visto i giovani talenti e l’esperienza della Vecchia Signora brillare sul campo, lasciando intendere che questa potrebbe essere l’annata della svolta internazionale. La strada verso il trionfo si fa sempre più promettente…

La Juventus batte 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Inizio sprint per i bianconeri che al 6? passano in vantaggio grazie a un’autorete di Boutouil, che devia in modo decisivo un tiro di Yildiz. Al 16? capolavoro del fantasista turco che, servito da Cambiaso, colpisce di potenza da fuori area e trafigge il portiere avversario. Al 25? i marocchini accorciano le distanze con Lorch che supera Di Gregorio con un cucchiaio dopo un assist di Amrabat. Nella ripresa un altro capolavoro di Yildiz vale il 3-1: al 69? Kolo Muani serve il turco che sterza mandando a vuoto difesa e portiere e appoggia in rete con il piatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, Juventus-Wydad Casablanca 4-1: i bianconeri ipotecano gli ottavi

