Mondiale per Club 2025 Juventus-Wydad AC | probabili formazioni orario e dove vederla

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo, e la Juventus si prepara a un'altra sfida cruciale contro il Wydad AC a Philadelphia. Dopo il successo iniziale negli Stati Uniti, i bianconeri puntano a consolidare il primato e assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale con una giornata d'anticipo. Scopri tutte le probabili formazioni, orari e dove seguire questa emozionante partita che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia della squadra!

Philadelphia, 22 giugno 2025 - Dare continuità al primo successo negli States e staccare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club con un turno d'anticipo. E' questo il duplice obiettivo della Juventus per il secondo match Oltreoceano. Dopo la brillante prestazione inaugurale, i bianconeri affrontano al Lincoln Financial Field di Philadelphia i marocchini del Wydad AC, sconfitti 2-0 dal Manchester City all'esordio nella manifestazione. Le parole di Tudor. "Sarà un avversario diverso, si gioca a un orario diverso. L'abbiamo preparata al massimo, come sempre - sono le parole pronunciate in conferenza stampa da Igor Tudor in vista dell'incontro - Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti.

