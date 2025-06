Mondiale per Club 2025 il Monterrey blocca il River Dortmund e Fluminense di rimonta

Il Mondiale per Club 2025 si infiamma con sorprese e sfide mozzafiato: il Monterrey ferma il River Plate in una battaglia senza vincitori, mentre il Dortmund e il Fluminense conquistano punti preziosi. La fase a gironi entra nel momento decisivo, con tutto in bilico e la qualificazione che si deciderà all'ultima giornata. Chi avanzerà al turno successivo? La tensione è altissima—non perdere gli sviluppi di questa emozionante corsa!

Milano, 22 giugno 2025 - Il River Plate non va oltre lo 0-0 con il Monterrey, che ottiene così il secondo pareggio dopo quello inaugurale con l' Inter. La situazione nel gruppo E del Mondiale per Club è quantomai in bilico, con gli argentini e i nerazzurri in testa con 4 punti, seguiti dai messicani a -2. Decisiva ovviamente sarĂ l'ultima giornata, che vedrĂ lo scontro diretto fra la compagine guidata da Chivu e quella allenata da Gallardo, mentre il Monterrey sfiderĂ i giapponesi dell' Urawa Reds, giĂ eliminati dalla corsa agli ottavi di finale. River Plate - Monterrey 0-0 River Plate (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuña; Galoppo (dal 71' Fernandez), PĂ©rez (dall'84' Martinez), Castaño; Mastantuono (dall'84 Kranevitter), Colidio, Meza (dal 71' Borja). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club 2025, il Monterrey blocca il River. Dortmund e Fluminense di rimonta

In questa notizia si parla di: mondiale - club - monterrey - river

Mondiale per Club, tensione a Los Angeles: la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey - In un clima di crescente tensione a Los Angeles, dove manifestazioni contro le operazioni ICE scuotono la città , la FIFA valuta un cambio di programma per il Mondiale per Club.

Mondiale per Club, all'Inter basterĂ anche un pareggio contro il River Plate per qualificarsi agli ottavi di finale: la differenza reti negli scontri diretti premia i nerazzurri in caso di arrivo a quota 5 con il Monterrey e gli argentini Vai su X

Mondiale per Club, nel girone dell'Inter è 0-0 tra River Plate e Monterrey! L'Inter può ancora teoricamente giocarsi il primo posto del girone. Vai su Facebook

Mondiale per Club: 0-0 tra River e Monterrey, poker Fluminense; Il River Plate sbatte su Andrada: col Monterrey è 0-0. Corsa a tre per la qualificazione; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: River Plate-Monterrey 0-0.

Mondiale per club, il pareggio tra River e Monterrey fa felice l'Inter. Vince il Fluminense - La squadra di testa di Chivu è in testa assieme agli argentini nel proprio gruppo. Si legge su corrieredellosport.it

Il possibile biscotto tra Inter e River Plate al Mondiale per Club: con un risultato passano insieme - Un solo risultato qualificherebbe sia Inter che River Plate al turno successivo condannando il Monterrey all'eliminazione dal Mondiale per Club ... Lo riporta fanpage.it