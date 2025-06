Mondiale club | Juventus-Wydad Casablanca 4-1

La Juventus scende in campo con grinta nel Mondiale per club, dominando il Wydad Casablanca con un secco 4-1. Un inizio da sogno, con un'autorete e un gol spettacolare di Yildiz, ha subito messo le cose in discesa per i bianconeri. La squadra dimostra determinazione e qualità , ipotecando l’accesso agli ottavi. Ma cosa riserva il prosieguo di questa avvincente avventura?

Roma, 22 giu. (LaPresse) – La Juventus batte 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Inizio sprint per i bianconeri che al 6? passano in vantaggio grazie a un’autorete di Boutouil, che devia in modo decisivo un tiro di Yildiz. Al 16? capolavoro del fantasista turco che, servito da Cambiaso, colpisce di potenza da fuori area e trafigge il portiere avversario. Al 25? i marocchini accorciano le distanze con Lorch che supera Di Gregorio con un cucchiaio dopo un assist di Amrabat. Nella ripresa un altro capolavoro di Yildiz vale il 3-1: al 69? Kolo Muani serve il turco che sterza mandando a vuoto difesa e portiere e appoggia in rete con il piatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale club: Juventus-Wydad Casablanca 4-1

