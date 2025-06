Monaco preoccupato | Temo degli strascichi per Sinner Inevitabile che Alcaraz sarà n1 ma si alterneranno

Guido Monaco si √® soffermato sulla sconfitta subita da Jannik Sinner ad Halle per mano del kazako Alexander Bublik: ‚Äú Ho sempre temuto cosa potesse succedere alla sconfitta di Sinner. Ci sono delle giornate in cui magari non sei al massimo e l‚Äôavversario gioca meglio di te. Io sono molto sollevato quando vedo dei segnali di umanit√† da Sinner. Per quanto sia straordinario, ha dei lati umani. √ą anche abbastanza fisiologico che una botta del genere lasci qualche contraccolpo (si riferisce alla finale del Roland Garros, n.d.r.). Una partita cos√¨, persa con tre match point, pesa eccome. Se avesse vinto ad Halle davvero non sarebbe stato umano. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Monaco preoccupato: ‚ÄúTemo degli strascichi per Sinner. Inevitabile che Alcaraz sar√† n.1, ma si alterneranno‚ÄĚ

