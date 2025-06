Molano appoggia la bici ma la ruota continua a girare | il doping tecnologico spiegato dalla fisica

Quando la bici di Molano sembra sfidare la logica, molti pensano a trucchi nascosti, ma in realtà, le leggi della fisica spiegano tutto. Il mistero della ruota che gira senza motivo è più vicino alla scienza che alla frode. Scopriamo insieme come le dinamiche fisiche rendono impossibile l’uso di doping tecnologico senza lasciare tracce evidenti. Continua a leggere e sveliamo il vero funzionamento dietro questa curiosa scena.

Il video che mostra la ruota posteriore della bici del colombiano Juan Sebastián Molano continuare a girare senza motivo ha scatenato sospetti, diventando per molti l'esempio lampante dell'utilizzo del "doping tecnologico" nel ciclismo moderno. Ma la verità è un'altra, spiegata da semplici leggi della fisica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

