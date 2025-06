Moise Kean ha messo in guardia da unirsi al Manchester United quest’estate

Moise Kean, la stella della Fiorentina, ha lanciato un avvertimento ai ‘Red Devils’, invitandoli a riflettere bene prima di puntare su di lui. Dopo un’eccezionale stagione da 25 gol, il giovane attaccante italiano potrebbe essere sul radar del Manchester United, ma le sue parole suggeriscono che il suo cuore e il suo futuro sono ancora saldamente legati alla Serie A. La domanda ora è: resterà fedele ai suoi ideali o affronterà nuove sfide?

