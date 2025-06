Modena e Perugia hanno scelto il cambiamento | Cucchiara fa la storia Marianelli trionfa e dalle università ci si aspetta una spinta di pace

Il panorama universitario italiano si sta trasformando, con Modena e Perugia che abbracciano il cambiamento e nuove leadership che scrivono pagine di storia. Marianelli trionfa con il cuore e la passione, mentre Cucchiara fa la differenza, simbolo di una svolta positiva. Le urne parlano chiaro: il futuro dell’istruzione si costruisce con coraggio e inclusione. L’Italia universitaria si prepara a un 2024 all’insegna di innovazione e crescita, lasciando alle spalle vecchie convenzioni.

Il mondo universitario italiano, in più Atenei, si è già recentemente espresso attraverso le urne per scegliere le governance che guideranno gli atenei nei prossimi sei anni. Un passaggio cruciale, che ha portato con sé importanti segnali di cambiamento, tra cui una decisa affermazione delle donne in Piemonte e in Emilia-Romagna, dove le cosiddette "quote rosa" non sono più solo una questione statistica, ma diventano protagoniste reali della vita accademica. Un caso emblematico arriva dall'Università di Modena e Reggio Emilia, dove la Professoressa Rita Cucchiara è stata eletta prima rettrice nella storia ultraottocentenaria dell'ateneo.