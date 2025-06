Moda musica e uno spettacolo in piazza il 6 luglio

Preparativi in corso a Vezzano per un evento imperdibile: moda, musica e spettacolo si uniscono in una serata di solidarietà e divertimento il 6 luglio alle 21 nella piazza principale. Giunto alla quarta edizione, l’evento benefico vede protagonista la comunità locale unita per sostenere cause importanti come la lotta alla violenza sulle donne e l’autismo. Il coordinamento, affidato al direttore...

Fervono i preparativi a Vezzano per l’evento benefico di ‘moda-spettacolo’ in programma per domenica 6 luglio alle 21 nella piazza principale del paese. Si ripeterà, per il quarto anno consecutivo, l’attesa iniziativa il cui ricavato sarà devoluto in parte all’associazione Nondasola onlus -contro la violenza sulle donne e in parte all’associazione Aut Aut per aiutare i ragazzi affetti da autismo. Il coordinamento è affidato sempre al direttore artistico vezzanese Francesco Costi: "Sul palco – spiega il parrucchiere Costi –,oltre agli splendidi abiti di Piccoli Amuleti di Casina, per la prima volta a Reggio sfilerà l’alta moda romana di Barbara Basciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moda, musica e uno spettacolo in piazza il 6 luglio

