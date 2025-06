Moda il rilancio parte dai giovani | Formazione e imprese più vicine

La moda si riscopre come motore di rinascita, puntando sui giovani e sulla formazione per rilanciare imprese e innovazione. Fashion for Future, l’evento di Confindustria, ha sottolineato come il futuro sia nelle mani delle nuove generazioni e nella collaborazione tra istituzioni, aziende e formazione. Un messaggio chiaro: investire nella formazione post-diploma, come fatto dalla fondazione Mita, è la strada per uscire dalla crisi e creare un nuovo paradigma produttivo.

La formazione ancora di salvezza per uscire dalla crisi. E’ il messaggio uscito forte e chiaro da Fashion for Future, l’evento organizzato da Confindustria nel quale il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto un richiamo preciso al Mita, la fondazione Its di Scandicci. Un percorso pubblico, post diploma, attraverso il quale formare nuove professionalitĂ e soprattutto studiare nuovi modelli produttivi. Il presidente Maurizio Del Vecchia ha chiaro in testa questo concetto. "Mita vuole svolgere un ruolo importante in questo cammino che imprese e istituzioni hanno intrapreso per portare fuori il comparto da questa crisi senza precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Moda, il rilancio parte dai giovani: "Formazione e imprese piĂą vicine"

