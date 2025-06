Mkhitaryan dopo Inter-Urawa | Ecco cosa dobbiamo migliorare

Dopo l'entusiasmante sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, Henrikh Mkhitaryan ha condiviso le sue impressioni in zona mista, sottolineando l'importanza di credere sempre nelle proprie capacità. Le parole del centrocampista nerazzurro riflettono non solo la determinazione della squadra, ma anche l’influenza positiva di Chivu, che li ha spronati a non mollare. Ma cosa dobbiamo migliorare per raggiungere nuovi traguardi? La risposta è nel nostro impegno continuo e nella voglia di migliorarsi ogni giorno.

Henrikh Mkhitaryan ha commentato la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds al termine della gara in zona mista. Le sue dichiarazioni. Al termine della partita contro l’ Urawa Red Diamonds, Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Le parole del centrocampista dell’ Inter sulla gara e su Chivu. CHIVU – «Ci ha detto di crederci fino alla fine, perché siamo giocatori di qualità, ed è andata bene oggi. Ci vuole tempo, non è facile seguire fin da subito cosa ci chiede di fare, ma stiamo facendo molto in allenamento e stiamo ascoltando tanto la sua filosofia calcistica, miglioreremo di giorno in giorno». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan dopo Inter-Urawa: «Ecco cosa dobbiamo migliorare»

