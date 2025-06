Mkhitaryan a Dazn | Crediamo molto in ciò che ci dice Chivu dobbiamo lottare e crederci fino alla fine! Ecco cosa ci ha detto il mister all’intervallo

Henrikh Mkhitaryan, protagonista nel successo dell'Inter contro gli Urawa Red Diamonds, si confida a DAZN con passione e determinazione. Le parole del centrocampista armenino risuonano come un inno alla fiducia e alla lotta fino all’ultimo secondo: «Crediamo molto in ciò che ci dice il mister, non volevamo perdere e abbiamo voluto questo risultato». La squadra nerazzurra dimostra di credere nella forza del gruppo e nella leadership di Inzaghi, pronta a scrivere pagine importanti.

Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato così dopo il successo ottenuto contro gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, Henrikh Mkhitaryan  ha parlato così. CONVINZIONE – « Crediamo molto in ciò che ci dice il mister, non volevamo perdere e abbiamo voluto questo risultato. Dobbiamo crederci fino alla fine, lottare fino alla fine ». COSA CI HA DETTO CHIVU? – « Di crederci fino alla fine, perchĂ© siamo giocatori di qualitĂ , ed è andata bene oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan a Dazn: «Crediamo molto in ciò che ci dice Chivu, dobbiamo lottare e crederci fino alla fine! Ecco cosa ci ha detto il mister all’intervallo»

