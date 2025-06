Mix di bevande alcoliche 16enne ubriaca sviene | soccorsa dai volontari

Una notte di preoccupazione a Marina di Ravenna, dove i volontari dell’Anc sono intervenuti tempestivamente per soccorrere una ragazza di 16 anni svenuta a causa di un mix di bevande alcoliche. La loro prontezza ha evitato il peggio, sottolineando l’importanza della solidarietà e della prevenzione. Una chiamata d’allarme che ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare sui giovani e promuovere comportamenti responsabili.

Marina di Ravenna, 22 giugno 2025 – Ennesima, lodevole quanto provvidenziale, iniziativa dei volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri (Anc) di Ravenna, i quali la notte scorsa hanno prestato un primo soccorso ad una ragazza 16enne in grave stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato poco dopo le 0.30 davanti ad una discoteca di Marina di Ravenna. Dopo aver consumato un mix di bevande alcoliche, la minorenne è collassata a terra. I volontari dell’Anc presenti sul territorio nell'ambito dei servizi di vigilanza e sicurezza hanno immediatamente allertato il 118 e prestato i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mix di bevande alcoliche, 16enne ubriaca sviene: soccorsa dai volontari

